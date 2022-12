Meloni über Mussolini-Rassengesetze: „Eine Schande“

Zeigte sich sichtlich gerührt: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. - Foto: © ANSA / FERMO IMMAGINE

Gianfranco Fini bezeichnet Faschismus als das „absolut Böse“

Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hat erstmals seit Amtsantritt das Jüdische Museum in Rom besucht, um den Leuchter zum Lichterfest Chanukka anzuzünden. Dabei hat die Ministerpräsidentin angekündigt, dass sie Anfang 2023 nach Israel reisen wolle.Juden seien „ein grundlegender Teil der italienischen Identität“, erklärte die Chefin der postfaschistischen Partei Fratelli d Italia (FdI). Die vom Mussolini-Regime 1938 erlassenen italienischen Rassengesetze verurteilte sie als „Schande“.Am Ende ihrer Rede begrüßte die Ministerpräsidentin Sami Modiano, einen Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Die Präsidentin der jüdischen Gemeinde von Rom, Ruth Dureghello, wünschte Meloni, „nicht nur heute Abend eine Lampe anzuzünden, sondern alle Tage ihres Lebens ein starkes Licht in sich zu tragen, um sich der großen Aufgabe zu stellen, die vor ihr liegt“.Meloni zeigte sich bewegt und den Tränen nahe. „Vielen Dank für die Einladung und für diese Worte ... Wir Frauen sind manchmal etwas zu sensibel“, sagte die Regierungschefin.Dureghello begrüßte Melonis Besuch im Jüdischen Museum. „Die Worte der Regierungschefin tragen dazu bei, die in einem Teil des Landes immer noch bestehenden Zweideutigkeiten über den Faschismus und seine Verantwortung endgültig zu beseitigen“, sagte Dureghello.Meloni hatte vor 10 Jahren die postfaschistische Partei Fratelli d'Italia gegründet, die bei den Parlamentswahlen Ende September einen Erdrutschsieg feierte. Die Partei ist die Nachfolgepartei des Movimento Sociale Italiano (MSI), einer 1946 von Faschisten gegründeten Partei.Der MSI wurde in den 1990er Jahren in Alleanza Nazionale (AN) umbenannt und 1994 erstmals in die Regierung geholt. Parteichef Gianfranco Fini distanzierte sich 2003 vom Faschismus und bezeichnete diesen als das „absolut Böse“.