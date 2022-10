Meloni übernimmt offiziell Regierungsgeschäfte in Italien

Meloni bei der Ankunft im Palazzo Chigi. - Foto: © ANSA / ANGELO CARCONI

Die Zeremonie der Amtsübergabe fand am Regierungssitz, dem Palazzo Chigi in Rom, statt. Die Vorsitzende der Fratelli d'Italia war am Samstag als Ministerpräsidentin vereidigt worden. Im Anschluss an die Zeremonie mit Draghi, der seit Februar 2021 als Premier im Amt war, leitet Meloni die erste Kabinettssitzung ihrer Regierung. Die 45-Jährige führt die am weitesten rechts stehende Regierung Italiens seit 1946 an.Stellvertretende Regierungschefs sind Matteo Salvini und Antonio Tajani von Melonis Koalitionspartnern. Salvini von der rechtsnationalen Lega-Partei ist nun auch Verkehrsminister. Tajani von der konservativen Forza Italia (FI), ehemaliger Präsident des Europaparlaments, hat das Amt des Außenministers inne.