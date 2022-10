Meloni will neue Regierung bis zum 20. Oktober aufstellen

In 2,5 Wochen tritt der Europäische Rat in Brüssel zusammen. Laut Nachrichtenagentur Ansa will Giorgia Meloni bis dahin ihr Regierungsteam zusammenstellen. Sollte das klappen und die Meloni-Regierung durch Staatspräsident Mattarella vereidigt werden, könnte die Chefin der Fratelli d'Italia als neue Ministerpräsidentin das Energiedossier auf dem Gipfel den anderen Staats- und Regierungschefs der EU vorstellen.Die Energiekrise sei laut der Wahlsiegerin die am stärksten spürbare Notlage, die sie am meisten beunruhige. Prioritär sei es laut Meloni, die Spekulation am Gasmarkt zu stoppen. In diesem Sinne habe Meloni laut Ansa auch Kontakt zur aktuellen Regierung Draghi gehalten.Der scheidende Ministerpräsident will sich laut Ansa nun darauf beschränken, die Leitlinien in Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen vorzugeben. Nicht ausgeschlossen wird derzeit, dass Mario Draghi vor seinem Ausscheiden als Ministerpräsident eine Rede zur Lage der Nation im Parlament halten wird.Das neue Parlament, in dem deutlich weniger Frauen sitzen, wird erstmals am 13. Oktober zusammentreten. An diesem Tag stehen in Rom wichtige Entscheidungen an: Es werden die Präsidenten der beiden Kammern gewählt.