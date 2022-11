Meloni will Telecom Italia-Netz unter staatliche Kontrolle bringen

Die Regierung prüft, wie das Festnetz des ehemalige Telekom-Austria-Aktionärs TIM mit dem des kleineren Konkurrenten Open Fiber zu einem einzigen nationalen Breitbandnetz zusammengelegt werden könnte. Eine Möglichkeit ist das so genannte „Minerva“-Projekt, das ein Übernahmeangebot für TIM durch den staatlichen Kreditgeber „Cassa Depositi e Prestiti“ (CDP), der Open Fiber kontrolliert, beinhalten würde. Ein alternativer Plan, der von TIM-Chef Pietro Labriola unterstützt wird, sieht eine Ausgliederung des Netzes und eine spätere Fusion mit Open Fiber vor.„Die Strategie der Regierung ist es, ein staatlich kontrolliertes Netz zu haben“, erklärte Urso. Er ist ein führender Politiker der Partei Fratelli d'Italia.Die Regierung werde bald entscheiden, wie dieses Ziel erreicht werden könne, sagte der Minister am Rande der Konferenz in Rom. Letzte Woche mahnte Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti zur Vorsicht in Bezug auf den Minerva-Plan und sagte, er müsse innerhalb der Regierung ausführlich diskutiert werden.