Meloni: „Wir sind keine Gefahr für Demokratie“

„In Italien glaubt das niemand, nicht einmal die Linke selbst, die in ihrer Verzweiflung dieses Argument als Wahlkampfwaffe einsetzt“, sagte die Chefin der Rechtspartei Fratelli d'Italia in einem Interview mit der spanischen Nachrichtenagentur EFE.„In schwierigen Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, sind die Konkretheit und der Pragmatismus der Konservativen viel wirksamer als die Ideologie der Linken“, erklärte Meloni. Laut der Politikerin könne die Rechte Italien eine „kompetente und vorbereitete Führungsklasse“ zur Verfügung stellen, die in der Lage sei, dem Land „einen starken Wandel“ zu garantieren. Familien und Unternehmen in dieser schrecklichen Phase steigender Preise und Energie zu unterstützen, müsse die Priorität der neuen Regierung in Rom sein.„Ich hoffe, dass die italienische Mitte-Rechts-Partei unter Führung der Fratelli d'Italia die Wahlen gewinnen und dass dies in einigen Monaten den Weg für etwas Ähnliches in Spanien ebnen wird. Wir sind mit (der spanischen Rechtspartei) Vox durch gegenseitige Wertschätzung, Freundschaft und Loyalität verbunden“, sagte Meloni.Ein großer Teil der Kritik aus dem Ausland sei laut Meloni von der italienischen Linken angestachelt. „Die Linksparteien sind in Schwierigkeiten und versuchen, Hilfe aus dem Ausland zu bekommen“, betonte die Römerin.Internetgiganten sollten ihrer Ansicht nach nicht mehr die Möglichkeit haben, die Äußerungen der Menschen auf Social-Media-Plattformen durch ihre Nutzungsbedingungen zu beschränken. „Für uns ist die Meinungsfreiheit ein grundlegendes Prinzip und kein Zugeständnis eines Internetgiganten“, so Meloni.Umfragen zufolge könnte Melonis Partei aus der Wahl am Sonntag als größte Einzelpartei hervorgehen. Die Fratelli d'Italia befindet sich in einem Bündnis mit der Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und der Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi.