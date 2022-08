Meloni zieht in Wahlkampf: „Ich kann die Regierung führen“

Die 45-jährige Römerin zeigte sich siegessicher und erklärte sich in der Lage, das Ruder der Regierung in Italien zu übernehmen, sollte die Mitte-Rechts-Allianz siegen und ihre Partei „Fratelli d Italia“ als stärkste Einzelpartei abschneiden.„Wir brauchen eine Regierung von Menschen, die keine Herren haben, die nicht erpressbar sind. Ich glaube, ich kann eine solche Regierung führen. Diejenigen, die es versucht haben, wissen, dass wir uns nicht einschüchtern, erpressen und kaufen lassen“, erklärte die 45-jährige Römerin.Meloni versicherte, dass ihre Partei sich nicht für den EU-Austritt Italiens engagieren werde. „Wir wollen nicht aus der EU austreten. Wir haben das Problem der steigenden Energiepreise. Die EU, die sich um alles gekümmert hat, auch darum, wie man Insekten kocht, hat nicht daran gedacht, eine ernsthafte Energieversorgungsstrategie zu entwickeln. Das bedeutet nicht, dass wir die EU verlassen wollen, aber wir müssen der Realität ins Auge sehen, wie sie ist. Es interessiert uns nicht, wie man Insekten kocht, sondern wie wir das Licht einschalten“, so Meloni bei ihrer Kundgebung in Ancona.Das Rechtsbündnis von FdI, Lega und der konservativen Forza Italia (FI) von Ex-Premier Silvio Berlusconi hat laut Umfragen gute Chancen auf einen Wahlsieg bei den Parlamentswahlen. Melonis Partei könnte mit rund 24 Prozent als stärkste Einzelpartei abschneiden, weshalb die Rechtspolitikerin derzeit als aussichtsreichste Kandidatin für das Amt der Regierungschefin gilt.Die Zahl der FdI-Parlamentarier, die in der nächsten Legislaturperiode gewählt werden, wird sich laut Umfragen voraussichtlich im Vergleich zur letzten Wahl verdreifachen. Meloni schickt angesehene Persönlichkeiten ins Rennen, die ihrer Partei internationales Ansehen verleihen sollen. Trumpf in der Hand Melonis ist die Kandidatur von Ex-Wirtschaftsminister Giulio Tremonti, einem langjährigen Vertrauten von Ex-Premier Berlusconi. Zu Melonis Kandidaten zählen auch der Ex-Senatspräsident Marcello Pera, der ehemalige Richter Carlo Nordio und Ex-Außenminister Giulio Terzi di Sant'Agata.