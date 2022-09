Melonis Sieg löst Turbulenzen bei den Verlierern aus

Katerstimmung beim PD

3,2 Millionen Stimmen büßte Salvini gegenüber 2018 ein. Die meisten davon wanderten zu Melonis Fratelli d'Italia (FdI), die mit 26 Prozent der Stimmen als klare Wahlsiegerin aus den vorgezogenen Parlamentswahlen hervorgegangen ist. Im Bündnis mit der Lega und Forza Italia um den viermaligen Premier Silvio Berlusconi sicherte sich Meloni die absolute Stimmenmehrheit in beiden Parlamentskammern.Nach dem enttäuschenden Lega-Wahlergebnis muss Parteichef Salvini um seinen Posten bangen. Die Zahl der Lega-Schwergewichte, die Salvinis Rücktritt fordern, nimmt zu. „Jetzt muss man über einen Parteitag sprechen, das ist notwendig. Ich wüsste, wen man als neuen Parteichef wählen könnte, nenne aber noch keine Namen“, sagte die langjährige Nummer 2 der Lega, Ex-Innenminister Roberto Maroni.Auch im Mitte-Links-Lager herrscht Katerstimmung. Die Sozialdemokraten (PD – Partito Democratico) wurden zwar zur zweitstärksten Partei, mit 19 Prozent der Stimmen müssen sie aber die harte Oppositionsbank drücken. PD-Chef Enrico Letta wird insbesondere vorgehalten, dass ihm nicht gelungen ist, eine breite Mitte-Links-Koalition gegen Meloni auf die Beine zu stellen. Der Mann, der Italien zwischen 2013 und 2014 als Premier regiert hatte, wird die Sozialdemokraten nur noch bis zum im März geplanten Parteikongress führen.Um ihre Zukunft muss auch die vor 3 Monaten gegründete Zentrumspartei Impegno Civico (Bürgerpflicht) um Außenminister Luigi Di Maio bangen. Seit 2018 war Di Maio ein Protagonist in Italiens politischer Szene in den Reihen der Fünf Sterne-Bewegung gewesen; er scheiterte in seinem Wahlkreis in Neapel. Der 36-Jährige zahlte damit einen hohen Preis für den Bruch mit der Fünf-Sterne-Bewegung, die er 2009 mitgegründet hatte. An der Spitze seiner neuen Zentrumspartei hatte Di Maio auf eine Fortsetzung seiner politischen Karriere gehofft. Doch im Duell um einen Sitz in dem um ein Drittel verkleinerten Parlament unterlag Di Maio in Neapel seinem ehemaligen Parteikollegen, Ex-Umweltminister Sergio Costa.Ungewiss ist auch die Zukunft der proeuropäischen Partei „Più Europa“ (Mehr Europa). Ihre Parteichefin, die frühere Ministerin und Ex-EU-Kommissarin Emma Bonino, verfehlte den Wiedereinzug in den Senat. Sie fordert jetzt eine Neuauszählung der Stimmen.