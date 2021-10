Menschenmenge begrüßte Flüchtlingspuppe in London

Eine mehr als 3 Meter hohe Flüchtlingspuppe namens Little Amal ist in London an der St.-Pauls-Kathedrale von einer großen Menschenmenge in Empfang genommen worden. „Der Dom von St. Paul's ist in aller Welt bekannt, und unsere Türen sind groß genug, um dich willkommen zu heißen“, sagte Dekan David Ison am Samstag.