„Menschenrechte heute wichtiger denn je“

UNO-Generalsekretär zum 75. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte.<?ZE?> - Foto: © APA/AFP / ANDREA RENAULT

„Es wüten Konflikte. Armut und Hunger nehmen zu“

UNO-Generalsekretär António Guterres hat zum Anlass des 75. Jahrestags der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember auf die Bedeutung der Menschenrechte verwiesen.„Es ist heute wichtiger denn je, alle Menschenrechte - soziale, kulturelle, wirtschaftliche, bürgerliche und politische - zu fördern und zu achten, denn sie schützen uns alle“, betonte Guterres am Mittwoch laut einer UNO-Aussendung.Der Schlüsselsatz der Erklärung: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“ sei heute noch genauso wichtig wie vor 75 Jahren.Die Erklärung sei „ein Wegweiser, der hilft, Kriege zu beenden, Spaltungen zu überwinden und ein friedliches und menschenwürdiges Leben für alle zu fördern“.Aber die Welt sei dabei, von diesem Weg abzukommen, erklärte Guterres weiter. „Es wüten Konflikte. Armut und Hunger nehmen zu. Ungleichheiten verschärfen sich. Die Klimakrise ist eine Menschenrechtskrise, die die Schwächsten am härtesten trifft. Der Autoritarismus ist auf dem Vormarsch. Der zivilgesellschaftliche Raum schrumpft und die Medien stehen von allen Seiten unter Beschuss. Die Gleichstellung der Geschlechter bleibt ein ferner Traum und die reproduktiven Rechte der Frauen werden zurückgedrängt.“