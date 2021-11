Meran: Dario Dal Medico legt Amtseid ab

In seiner Ansprache wandte er sich an allen Meraner: „Unseren Mitbürgern möchte ich sagen: Wir sind nicht unfehlbar, wir haben nicht eine Antwort auf alle Probleme parat, aber wir sind hier, um alles zu tun, was wir können, um angemessene Lösungen zu finden“, betonte der neue Bürgermeister, der dann auch die Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit im Gemeinderat äußerte.„Wir werden bald über die Bildung des Ausschusses abstimmen müssen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine großartige Arbeit leisten werden.“

fm