Meran, Nals und Glurns haben gewählt: So ist die Wahlbeteiligung

Weil vor einem Jahr die Ausschussbildung scheiterte, waren Neuwahlen nötig. Seit Herbst wurden die 3 Gemeinden kommissarisch verwaltet.In Meran, wo 30.872 Bürgerinnen und Bürger zu den Urnen gerufen waren, liegt die Wahlbeteiligung bei 51,9 Prozent.In Nals (1673 Wahlberechtigte) haben bis 21 Uhr 68,3 Prozent ihre Stimme abgegeben, in Glurns (902 Wahlberechtigte) 60,8 Prozent.Die Auszählung der Stimmen hat unmittelbar nach Schließung der Wahllokale begonnen. Die Bürgermeister von Glurns und Nals sollten bereits etwa ein bis zwei Stunden nach Wahlende feststehen. Danach wird der Gemeinderat ausgezählt. In Meran hingegen wird das Wahlergebnis am frühen Montagmorgen erwartet.

stol