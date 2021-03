Meran: Rösch tritt erneut zur Wahl an

Das hat die Liste Grüne/Rösch am Dienstagvormittag im Park neben der Landesfürstlichen Burg verkündet.Bei den Gemeindewahlen im September hatte die Liste Rösch/Grüne die meisten Stimmen erzielt und als einzige Partei 8 Vollmandate erreicht.Der damals amtierende Bürgermeister Paul Rösch hatte sich bei den Gemeinderatswahlen 2020 in der Stichwahl durchsetzen können, scheiterte aber an der Bildung eines Stadtrates . Im November wurde Meran unter kommissarische Verwaltung gestellt, Anna Aida Bruzzese übernahm bis zu den Neuwahlen das Ruder Am Dienstagvormittag dann die offizielle Verkündung: Paul Rösch wird wie schon 2015 und 2020 erneut als Bürgermeisterkandidat antreten.„Wir wollen Meran in Zeiten der Pandemie Stabilität bieten: mit einem eingespielten Team und mit einem erfahrenen Bürgermeister, der sofort loslegen kann und keine Einarbeitungszeit braucht“, erklärte Madeleine Rohrer bei der Pressekonferenz am Dienstag.Rösch selbst sagte: „Wenn ich etwas angefangen habe, dann ziehe ich es auch durch. Wir haben 2 Wahlen hintereinander gewonnen und damit den Auftrag erhalten, die Zukunft dieser Stadt mitzugestalten.“Madeleine Rohrer, die im Herbst die meisten Vorzugsstimmen erhalten hatte, übernimmt die Führung der Liste Rösch/Grüne.Der Dritte im Bunde ist Andrea Rossi, der bis Herbst Vizebürgermeister in Meran war.Die SVP Meran hingegen wartet noch mit der Verkündung ihres Kandidaten – wahrscheinlich bis zur Bekanntgabe des Wahltermins. Katharina Zeller scheint aber immer noch hoch im Kurs.

dol/stol