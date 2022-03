Meran: Villa Burgund schließt

„Wir haben uns als Stadtverwaltung sofort eingeschalten und bemühen uns nun, für die Gäste der Einrichtung in der Manzonistraße Unterkünfte zu finden, in denen Soforthilfe und Verpflegung gewährleistet werden können“, bestätigten Sozialstadtrat Stefan Frötscher und Vermögensstadtrat Nerio Zaccaria.Für heute Nachmittag wurde eine Dringlichkeitssitzung einberufen, an der die Provinz, die Genossenschaft Sonnenschein und die Stadtverwaltung teilnehmen, um schnelle und geeignete Lösungen für die Unterbringung der betroffenen Senioren in andere Einrichtungen zu finden - auch unter Einbeziehung der bereits in der Stadt geführten Pflegeheime.

