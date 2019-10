Merkel drängt auf möglichst schnellen Amtsantritt der EU-Kommission

„Die Kommission mit Ursula von der Leyen an der Spitze sollte möglichst schnell arbeitsfähig werden“, sagte die Kanzlerin am Sonntagabend vor einem Arbeitsessen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris.





Macron betonte, er wolle sich gemeinsam mit Merkel und von der Leyen für eine „starke Kommission“ einsetzen.Nach dem Debakel um seine EU-Kommissionskandidatin Sylvie Goulard empfängt Macron von der Leyen am Montag im Elysée-Palast.„Europa kann sich nicht den Luxus (...) eitler Streitigkeiten erlauben“, betonte der Staatschef mit Blick auf den Brexit und die angespannte Sicherheitslage in der Welt.

apa/afp