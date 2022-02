„Merkel soll im Ukraine-Konflikt vermitteln“

„Sie ist die einzige, die in Moskau, Washington und allen Hauptstädten reden kann und gehört wird. Wollen wir sie in der Rente lassen, während die Welt in Trümmern geht? Soll das ein Witz sein?“ Das sagte Renzi in einem Interview am Sonntag.Die deutsche Politikern hatte in ihrer 16-jährigen Amtszeit als Kanzlerin oft mit Putin gesprochen und gilt als Kennerin des Kreml-Chefs.Renzi, Regierungschef in Italien von Februar 2014 bis Dezember 2016, hatte schon vor 2 Tagen in einem Tweet unterstrichen, dass die Nato und die Europäische Union Merkel als Sondergesandte zu Putin schicken sollen. Sie sei „respektiert und einflussreich genug, um dieses Massaker zu stoppen“, schrieb der 47-Jährige.

apa