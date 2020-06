Merkel und Erdogan sprechen zu Libyen und östlichem Mittelmeer

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in einer Videokonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ausgetauscht. In dem Gespräch sei es um die Situation im östlichen Mittelmeer sowie um die Lage im Bürgerkriegsland Libyen gegangen, teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, am Dienstag mit.