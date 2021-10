Merkels Abschied: Audienz beim Papst, Treffen mit Draghi

Sie wird dabei von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen (10.50 Uhr) und spricht auch mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin.Im Anschluss trifft sich Merkel mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi zu einer Unterredung und einem Arbeitsmittagessen (13.30 Uhr).Am Nachmittag nimmt sie am Kolosseum an einer Abschlussveranstaltung des Friedenstreffens von Sant'Egidio teil, wo sie eine Rede halten soll (16.20 Uhr).Zum letzten Mal wird Merkel aber wohl nicht als Regierungschefin in Rom sein: Ende Oktober steht in der italienischen Hauptstadt der G20-Gipfel an, bei dem sie wohl nochmal anreisen wird.Für den Nachfolger der Kanzlerin dürfte dieser Termin zu früh kommen.

dpa