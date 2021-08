Messe Bozen: Am Donnerstag Impfung ohne Vormerkung

Die italienische Regierung hat strengere Zutrittsregeln als Maßnahme zur Eingrenzung der Delta-Varianten beschlossen. Diese treten ab Freitag, den 6. August in Kraft. Für den Zutritt zu Kinos, Museen, Theater, Sportevents, Kongressen und andere Großveranstaltungen wird künftig der Grüne Pass notwendig sein. Von den Corona-Vorschriften, die ab Freitag (6. August) in Kraft treten, sind lediglich geimpfte, genesene oder getestete Personen ausgenommen.Deshalb nutzten viele Bürger in den letzten Tagen die Impfangebote des Sanitätsbetriebes. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es am Donnerstag, den 5. August nochmals die Möglichkeit, sich ganztägig in der Messe Bozen ohne Vormerkung impfen zu lassen.Der Südtiroler Sanitätsbetrieb will mit diesem Angebot den Kurzentschlossenen entgegenkommen, die sich am Tag vor dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen noch schnell impfen lassen möchten.Von 8 Uhr früh bis 13:15 Uhr und von 14 bis 16 Uhr kann jeder, der über 12 Jahre alt ist, in der Messe Bozen vorbeikommen und sich impfen lassen. Verimpft werden alle Impfstoffe.Zusätzlich zu diesem Angebot gibt es derzeit mehrere Angebote in verschiedenen Gemeinden auch in anderen Gesundheitsbezirken. Zudem sind 4 Impfbusse im Land unterwegs. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen rät der Sanitätsbetrieb die Impfung allen an. Weitere Informationen können auf der Internetseite des Südtiroler Sanitätsbetriebes eingesehen werden.

stol