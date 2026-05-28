Zu seinen Motiven äußerte sie sich zunächst nicht. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA wollte ein Polizeisprecher nicht bestätigen, dass der Schweizer „Allahu Akbar“ geschrien habe, wie mehrere Medien berichtet hatten.<BR \/><BR \/>Die drei Opfer im Alter von 28, 43 und 52 Jahren mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sagte nichts über die Schwere der Verletzungen. Am Bahnhof war ein Gelände weiträumig abgesperrt. Dahinter war die Spurensicherung im Einsatz.<BR \/><BR \/>Der Vorfall ereignete sich gegen 08.30 Uhr. Medien hatten nach Angaben von Augenzeugen darüber berichtet. Winterthur mit rund 120.000 Einwohnern liegt etwa 50 Kilometer südwestlich von Konstanz am Bodensee.