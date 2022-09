Metsola: „Stimme der Italiener respektieren“

„Die Italiener haben gewählt, und wie für alle anderen EU-Mitgliedstaaten ist dies eine Entscheidung, die respektiert werden muss. Italien ist ein Gründungsmitglied der Europäischen Union und wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle in Europa spielen“, so Metsola. Melonis Partei ging mit 26 Prozent der Stimmen als stärkste Einzelpartei aus den Parlamentswahlen hervor. Ihre Partei Fratelli d'Italia befindet sich in einem Bündnis mit der Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und der Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi, die jedoch nun 9 bzw. 8 Prozent der Stimmen erhielten.