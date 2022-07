„Mich verbindet viel mit Günther Platter“: So tickt der Tiroler ÖVP-Spitzenkandidat „Mich verbindet viel mit Günther Platter“: So tickt der Tiroler ÖVP-Spitzenkandidat

Ruhig und besonnen, ausgleichend und doch bestimmend – so präsentierte sich Anton Mattle in den ersten Tagen nach Bekanntgabe seiner Kandidatur zum Spitzenkandidat der ÖVP Tirol für die Landtagswahl am 25. September.