Migration: EU-Kommission fordert langfristige Lösungen

Zentrale Mittelmeerroute verzeichnet 50 Prozent mehr Ankünfte

„Wir schlafwandeln in eine nächste große Migrationskrise hinein“

Der tschechische Europaminister Mikulas Bek sagte, der von der EU-Kommission vor 2 Jahren vorgeschlagene Pakt für Migration und Asyl sei die Lösung. Der Sonderrat am Freitag müsse sich neben kurzfristigen Schritten auch auf langfristige Lösungen konzentrieren.Der EU-Ministerrat wolle mit dem Europaparlament die Verhandlungen zur Eurodac-Verordnung und zur Screening-Verordnung im Rahmen des Pakets starten. Jedes verlorene Menschenleben bei dem Versuch von Migranten, nach Europa zu kommen, sei inakzeptabel. Menschenleben zu retten sei ein humanitäres Gebot unter dem Völkerrecht, sagte Bek.Schinas zufolge verzeichnete die zentrale Mittelmeerroute mit über 90.000 Ankünften heuer ein Plus von mehr als 50 Prozent. Die Migranten würden hauptsächlich aus Libyen und Tunesien kommen, aber auch aus Ägypten und Bangladesch. Auch die Westbalkanroute verzeichne einen „dramatischen Anstieg“, so Schinas. „Wir dürfen nicht mehr nur Antworten ad hoc geben.“ Die EU könne nicht mehr nur Lösungen für einzelne Schiffe suchen. „Wir brauchen jetzt eine Einigung auf den Pakt“, sagte Schinas.Die Seenotrettung sei eine Verpflichtung, so Schinas weiter. Die EU-Kommission habe am Montag einen Aktionsplan für die zentrale Mittelmeerroute vorgelegt. Er sehe vor, dass die EU Tunesien und Ägypten beim Grenzschutz stärker unterstütze, Abschiebungen verstärke und die legalen Einreisemöglichkeiten in die Europäische Union verbessere.Der Sonderrat am Freitag ändere nichts daran, dass die EU langfristige und verbindliche Lösungen brauche, sagte Schinas. „Krisentreffen und -Debatten sind nützlich, aber nicht ausreichend.“ Insgesamt sei die EU heute besser aufgestellt als 2015, da sie mit Frontex über eine starke Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache und über eine vollwertige Asylagentur (EUAA) verfüge.„Wir schlafwandeln in eine nächste große Migrationskrise hinein“, warnte EVP-Fraktionschef Manfred Weber. Die Zahlen von Ankommenden seien auf Rekordhöhe seit 2015 und 2016. Die Westbalkanroute sei mit 42.000 Grenzübertritten wieder eine Hauptroute. Europa versage in dieser Situation, „Europa schaut sogar weg“, kritisierte Weber.Zuerst müsse die Europäische Union ihre Grenzen sichern. „Der Staat entscheidet, wer nach Europa kommt, und nicht die Mafia“, so der EVP-Chef. An die EU-Kommission richte er die Bitte, bessere Rückführungsabkommen auszuhandeln. Mehr Klarheit brauche es auch für die EU-Beamten nach Vorwürfen von Pushbacks, sagte Weber. Insbesondere an der Seegrenze sei die Situation nicht so klar.Dass Italien alleine heuer 100.000 Ankünfte verzeichne sei „ein europäisches Problem“. Die EU-Staaten hätten Versprechen für die Umverteilung von 8000 Asylsuchenden abgegeben, umgesetzt worden seien bisher aber nur 170. Europa brauche auch eine Afrika- und Nahost-Strategie, um die Ursachen der Migrationsströme anzugehen.