Migration: Friauls Präsident beklagt mehr Ankünfte über Balkanroute

Der Präsident von Friaul-Julisch-Venetien, Massimiliano Fedriga, hat sich am Montag über die zunehmende Zahl von Migranten, die über die Balkanroute nach Italien gelangen, besorgt gezeigt. Vor allem über die italienisch-slowenische Grenze in Görz seien in den vergangenen Wochen wieder zunehmend Asylwerber nach Italien gelangt, sagte Fedriga laut Medienberichten.