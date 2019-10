Italien setzt umstrittene Kooperation mit Libyen fort

Hilfsorganisation hatten darum gebeten, angesichts der miserablen Lage der Migranten in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland die Zusammenarbeit zu stoppen. Die Regierung wolle das Abkommen aber verbessern, sagte Di Maio.





Bei der Übereinkunft geht es darum, Migranten zu stoppen, die von Libyen aus über das Mittelmeer nach Europa wollen. Das Memorandum, das die damalige sozialdemokratische italienische Regierung Mitte 2017 mit der international anerkannten Regierung in Tripolis unterzeichnete, wurde von informellen Vereinbarungen mit diversen libyschen Milizen begleitet. Gemeinsam mit der EU zahlt Italien auch für die Ausrüstung der libyschen Küstenwache. Die Zahl der Migranten, die Italien erreichen, ist seit 2017 drastisch gesunken.Kamen 2016 nach Zahlen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) noch 181 436 Migranten übers Mittelmeer nach Italien, so waren es 2018 nur noch 23 370 und diesem Jahr bisher knapp 9500.Menschenrechtler beklagen immer wieder die katastrophalen Zustände in libyschen Lagern, in denen afrikanische Migranten eingesperrt und misshandelt werden. Es gibt auch Berichte, dass Menschenhändler und Kriminelle die Küstenwache führten. Di Maio sagte am Mittwoch in Rom, man wolle Änderungen im Migrationsabkommen mit besonderem Fokus auf die Migrantenzentren und die dortigen Verhältnisse erreichen.

dpa