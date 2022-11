Migration: Meloni begrüßt Frankreichs Unterstützung

Vorgehen gegen Migration stößt auf Kritik

Das Schiff hatte am Dienstag Catania verlassen, weil Italien den Rettern keinen Hafen zugewiesen hatte, und ist nun in Richtung Marseille unterwegs.„Ich begrüße die Entscheidung Frankreichs, die Verantwortung für den Migrationsnotstand zu teilen, die bisher auf den Schultern Italiens und einiger anderer Staaten lastete. Es ist wichtig, diesen Weg mit den am meisten gefährdeten Staaten fortzusetzen, um eine gemeinsame Lösung zu finden, um den Menschenhandel zu stoppen und das Phänomen, das epochale Ausmaße angenommen hat, auf legale und ausgewogene Weise zu bewältigen“, so Premierministerin Meloni.„Der Einwanderungsnotstand ist eine europäische Angelegenheit und muss als solche unter voller Achtung der Menschenrechte und des Legalitätsprinzips angegangen werden“, erklärte Meloni.Nach 2 Tagen des Wartens im Hafen der italienischen Stadt Catania haben knapp 250 Migranten die 2 Rettungsschiffe verlassen und sind an Land gegangen. 35 Menschen verließen das deutsche Schiff „Humanity 1“. Zuvor waren schon 213 Migranten von der unter norwegischer Flagge fahrenden „Geo Barents“ gegangen. Das Schiff „Ocean Viking“ der Organisation SOS Méditerranée machte sich dagegen mit 234 Menschen an Bord auf den Weg nach Frankreich.Seit dem Wochenende hatten die italienischen Behörden die Erlaubnis verweigert, weil sie argumentierten, die Männer befänden sich nicht in einer Notlage.Das Vorgehen der neuen italienischen Regierung unter Meloni, die deutlich härter gegen Migranten vorgeht, hatte international für Kritik gesorgt. Die EU-Kommission, UNO-Organisationen und auch die deutsche Regierung appellierten an Rom, alle Geretteten an Land zu bringen. Am Morgen hatte das Dresdner Rettungsschiff „Rise Above“ 89 Migranten relativ problemlos in Reggio Calabria von Bord schicken können.