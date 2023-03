Migration: Tajani wiederholt Vorwürfe gegen Wagner-Gruppe

„Wir erleben eine komplizierte internationale Situation, es gibt mehrere Faktoren, die den Migrationsdruck erzeugen“, sagte Tajani dem Fernsehsender Sky gegenüber. „Ich denke an das Erdbeben in der Türkei und in Syrien, an die Lockerung der Einwanderungskontrollen in Ankara und an die schwierige Situation am Horn von Afrika. Auch die Anwesenheit der Wagner-Söldner ist nicht das einzige Element, sondern eines von vielen. Die ganze Situation ist kompliziert“, so Tajani.Der italienische Außenminister, der auch stellvertretender Ministerpräsident ist, wiederholte die Forderung Roms an die Europäische Union, ihren Migrationsansatz zu überdenken, damit Italien und die anderen Länder, die aufgrund ihrer geografischen Lage den Migrantenströmen am stärksten ausgesetzt sind, nicht die ganze Last tragen müssen.„Europa muss eingreifen. Italien kann nicht alles alleine machen. Es ist eine sofortige Reaktion erforderlich, denn die Situation droht jeden Tag zu kollabieren. Wir müssen handeln und insbesondere Tunesien unterstützen, um einen finanziellen Zusammenbruch zu verhindern“, sagte Tajani.