Migrationskonferenz in Rom am Sonntag

Das Treffen wird sich auf den Aufbau von Partnerschaften für Projekte in Bereichen wie Landwirtschaft, Infrastruktur und Gesundheit konzentrieren, hieß es in einer Erklärung der italienischen Regierung.Zu den Teilnehmern gehören Tunesien, die Türkei, Libyen, Algerien und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie die Europäische Union und der IWF. Frankreich wird sich nicht am Treffen beteiligen.„Die Konferenz zielt darauf ab, das Migrationsphänomen zu steuern, den Menschenhandel zu bekämpfen und die wirtschaftliche Entwicklung nach einem neuen Modell der Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu fördern“, hieß es in der Erklärung.Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die seit Oktober an der Spitze einer rechten Koalition steht, ist mit ihren Bemühungen, den Anstieg der Migrantenzahlen zu stoppen, bisher gescheitert. In diesem Jahr sind bisher rund 83.400 Menschen an Land gegangen, verglichen mit fast 34.000 im Jahr 2022.Die Regierung Meloni erklärte, dass auf der Konferenz auch Fragen des Klimawandels und der Energie erörtert werden, da Italien eine Initiative zur Zusammenarbeit mit Afrika im Energiebereich umsetzen wolle. Die Konferenz findet nur eine Woche nach der Unterzeichnung eines Partnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Union und Tunesien statt.