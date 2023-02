„Milleproroghe“ unter Dach und Fach

Ärzte spätestens mit 72 in Rente

Geltende Homeoffice-Regeln verlängert

Verabschiedet wurde das Dekret mit 140 Ja-Stimmen und 90 Gegenstimmen. 4 Abgeordnete enthielten sich der Stimme. Da das Dekret bereits vom Senat verabschiedet worden war, kann es jetzt in Kraft treten.Die Regierung Meloni hatte sich in beiden Parlamentskammern einer Vertrauensabstimmung unterzogen, um das Dekret ohne zu große Änderungen durchzusetzen. In der Kammer hatte sich die Regierung beim Vertrauensvotum am Mittwoch mit 198 Ja-Stimmen, 128-Gegenstimmen und 3 Stimmenenthaltungen durchgesetzt.Allgemeinmediziner und Kinderärzte haben laut dem Dekret künftig die Möglichkeit, mit maximal 72 Jahren und nicht schon mit 70 Jahren in den Ruhestand zu treten. Die in einigen Änderungsvorschlägen vorgesehene Möglichkeit, das Ruhestand-Antrittsalter für alle Ärzte auf 72 Jahre zu verschieben, wurde hingegen nicht angenommen.Der nationale Gesundheitsdienst kann bis zum 31. Dezember 2023 befristete Einstellungen von Absolventen der medizinischen und chirurgischen Studiengänge vornehmen, die für die Ausübung der Medizin qualifiziert und bei den Berufsverbänden registriert sind.Im Rahmen des Dekrets sollen auch die geltenden Regeln für Homeoffice verlängert werden. So sollen Arbeitnehmer mit Gesundheitsproblemen und Eltern von Kindern unter 14 Jahren bis zum 30. Juni im Homeoffice arbeiten können, ohne dass eine individuelle Vereinbarung mit dem Arbeitgeber erforderlich ist.