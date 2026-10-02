Die Südtiroler Landesregierung stellt zusätzliche Geldmittel für Investitionsausgaben der Sozialdienste bereit. Einen entsprechenden Beschluss hat sie in ihrer Sitzung am 2. Oktober auf Antrag von Soziallandesrätin Rosmarie Pamer genehmigt.<BR \/><BR \/>Die Mittel sollen Investitionen der delegierten Sozialdienste in mehreren Bezirken ermöglichen. Die konkrete Zweckbindung der Gelder erfolgt allerdings erst, wenn die jeweiligen Träger die notwendigen Unterlagen für die Einreichung vorgelegt haben.<BR \/><BR \/>„Die Sozialdienste sind eine der zentralen Anlaufstellen, wenn es darum geht, Menschen mit konkreten Leistungen und Diensten zu unterstützen“, erklärt Pamer. Die Investitionsbeiträge sollten dazu beitragen, dass diese Dienstleistungen in geeigneten Räumen und zuverlässig angeboten werden können.<h3>\r\nNeue Trainingswohnungen im Eisacktal<\/h3>In der Bezirksgemeinschaft Eisacktal sind mehrere Projekte vorgesehen. An der Seeburg sollen unter anderem drei Trainingswohnungen und eine Wohngemeinschaft eingerichtet werden. Dafür sind rund 140.000 Euro veranschlagt.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus sollen Anpassungsarbeiten an Büroräumen in Brixen finanziell unterstützt werden. Auch der Austausch eines behindertengerechten Kleinbusses ist geplant.<h3>\r\nInvestitionen von Vinschgau bis Wipptal<\/h3>Auch im Vinschgau soll ein neuer behindertengerechter Kleinbus angeschafft werden. Zudem sind bauliche Investitionen am Sprengelsitz Mittelvinschgau in Schlanders vorgesehen.<BR \/><BR \/>In der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern fließen Mittel in Arbeiten am Sitz der Zentralverwaltung sowie am Sitz des Sprengels Eggen-Schlern in Kardaun.<BR \/><BR \/>Im Pustertal soll zunächst eine Machbarkeitsstudie für den Neubau des Josefsheims erstellt werden.<h3>\r\nMehrere Projekte im Burggrafenamt<\/h3>Im Burggrafenamt sind ebenfalls mehrere Investitionen vorgesehen. Geplant ist die Anschaffung von zwei neuen behindertengerechten Kleinbussen.<BR \/><BR \/>Weitere Mittel sind für bauliche Umbauarbeiten im Dienst für Arbeitsbeschäftigung in Meran sowie am Sprengelsitz Passeier in St. Leonhard in Passeier vorgesehen. Auch die Renovierung der „Villa Katharina“ soll finanziell unterstützt werden.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus sind Anpassungsarbeiten an Räumen notwendig, die künftig für die Pflegeeinstufung genutzt werden sollen.<h3>\r\n250.000 Euro für „Humanitäre Hilfe am Brenner“<\/h3>Im Wipptal stehen Sanierungsarbeiten im Sozialzentrum Fugger auf dem Programm. Für den Dienst „Humanitäre Hilfe am Brenner“ stellt das Land zudem einen Beitrag von 250.000 Euro für Adaptierungsarbeiten am neuen Standort bereit.<h3>\r\nAuch im Sozialsprengel in Sterzing sind Anpassungsarbeiten vorgesehen.<\/h3>Die Investitionsmaßnahmen erstrecken sich damit über nahezu alle Südtiroler Bezirke und betreffen sowohl Gebäude und Räumlichkeiten als auch Fahrzeuge und konkrete Angebote für die Betreuung und Unterstützung von Menschen.