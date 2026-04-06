Ein Luftangriff habe das südliche Beiruter Viertel Jnah getroffen, dabei seien fünf Menschen getötet und 52 weitere verletzt worden, so das Gesundheitsministerium am Sonntag. <BR \/><BR \/>Zehn weitere Menschen starben östlich von Beirut sowie im Südlibanon. Israels Armeechef Ejal Samir sprach von Angriffen auf die vom Iran unterstützte Hisbollah.<BR \/><BR \/>Diese würden „an mehreren Fronten“ ausgetragen. Ein Luftangriff erfolgte laut Libanons Gesundheitsministerium rund hundert Meter vom Rafik-Hariri-Krankenhaus entfernt - einem der größten öffentlichen Krankenhäuser des Landes. Viele Fenster des Krankenhauses seien während des Beschusses zerstört worden, „einige unserer Patienten erlitten Panikattacken“, sagte der stellvertretende Krankenhausleiter Sakaria Taubeh.