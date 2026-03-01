„Wir haben mindestens acht Leichen in die Krankenhäuser von Karachi gebracht, 20 weitere Personen wurden bei dem Vorfall verletzt“, sagte der Sprecher der Edhi Foundation. Die meisten Betroffenen hätten Schusswunden, fügte er hinzu.<BR \/><BR \/>Nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran hatten hunderte pro-iranische Demonstranten versucht, das Konsulat in Karachi im Süden Pakistans zu stürmen.<BR \/><BR \/>Israel und die USA hatten am Samstagmorgen eine massive Welle von Luftangriffen gegen die Islamische Republik gestartet. Bei einer Attacke in Teheran wurde das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei getötet. Als Reaktion griff der Iran Israel sowie US-Militäreinrichtungen in Staaten der Golfregion an.