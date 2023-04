Wie geht es mit Bären im Trentino weiter? Entscheidung wird bald fallen

Was mit restlichen 120 Bären passiert, muss noch entschieden werden

Task Force soll beschlossene Maßnahmen sofort umsetzen

Nach jahrelangem politischem und juridischem Tauziehen um die Trentiner Problembären soll es jetzt ganz schnell gehen. „Noch innerhalb 10. Mai wird eine Entscheidung fallen, wie es mit den Bären im Trentino weitergeht“, versprach Minister Pichetto Fratin gestern.Das Umweltministerium hatte nach dem tödlichen Angriff am Monte Peller vom 5. April, bei dem Braunbärin JJ4 den Bergläufer Andrea Papi getötet hat, vergangene Woche eine technische Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Diese hat die Aufgabe, eine rasche Lösung im Umgang mit den Trentiner Problembären zu finden und die rechtlichen Belange zu überprüfen.Bekanntlich hatte das Verwaltungsgericht Trient auf einen Rekurs von Tierschutzvereinigungen hin den vom Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti für JJ4 angeordneten Abschussbefehl ausgesetzt. Selbiges gilt auch für MJ5, der am 5. März im Rabbital einen Mann schwer verletzt hatte. (STOL hat berichtet). Dabei hatte der Umweltminister bereits eine Woche nach dem tödlichen Bärenangriff bei einem Treffen mit Landeshauptmann Fugatti zugesichert, dass die Provinz Trient jene Bären, die durch aggressives Verhalten aufgefallen sind, entnehmen darf. Was mit den restlichen über 120 Bären passieren soll, die es inzwischen im Trentino gibt, muss allerdings erst noch entschieden werden.Die Bandbreite der Maßnahmen reicht dabei von einer Sterilisation von Bärenmännchen bis hin zu einer Massenumsiedelung. Beides sollte dazu dienen, die Bärenpopulation auf ein für das Gebiet tragbares Maß zu reduzieren.Dass es eine schnelle Entscheidung über den Fortbestand der Bären im Trentino und in der Folge auch Sofortmaßnahmen braucht, unterstrich der Kammerabgeordnete Alessandro Urzì (Fratelli d'Italia), Erstunterzeichner der gestrigen Anfrage an den Minister. „Der Schlüssel liegt darin, dass jetzt schnell gehandelt wird“, unterstrich er.Dass es schnell gehen soll, bestätigte Minister Pichetto Fratin in seiner Antwort auf die Anfrage. Sobald eine Entscheidung über den weiteren Umgang mit den Bären gefallen sei, werde sofort eine Task Force eingesetzt, die die beschlossenen Maßnahmen dann umgehend umsetzen soll.