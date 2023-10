Minister Salvini besucht am Montag den Brenner

Er werde bei dem Termin bei einer Raststätte an der Brennergrenze auf Südtiroler Seite seine Unterstützung für die Lkw-Frächter und Fahrer bekunden, teilte Salvini im Vorfeld mit. Zuletzt hatte Salvini in der Causa den Gang zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) angekündigt. Ein entsprechendes Dossier werde erarbeitet.Österreichs Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte auf die Klageankündigung ihres Kollegen gegenüber der APA scharf reagiert. „Die Situation der Menschen in der gesamten Region Tirol ist ihm offenbar egal“, meinte die Ministerin.Die Landesregierung des Bundeslandes Tirol aus ÖVP und SPÖ machte indes wiederholt klar, nicht von den Maßnahmen wie sektorales Fahrverbot oder Nachtfahrverbot abzusehen, solange es keine große europäische Lösung gebe. Der Landtag verabschiedete zudem vor einigen Tagen einen von allen Parteien unterstützten Antrag, in dem man sich gegen Salvini und hinter die „Notmaßnahmen“ des Landes zur Regulierung des Schwerverkehrs stellte.