Minister: „Wir müssen einen Ort finden, wo wir den Bären hinbringen“

Umweltminister Gilberto Pichetto - Foto: © ANSA / Riccardo Antimiani / Z72

Bär JJ4, der auch unter dem Namen Gaia bekannt ist, hatte vor 3 Wochen den 26 Jahre alten Andrea Papi angegriffen und getötet. Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti ordnete daraufhin an, das Tier zu erlegen. Nach einer Klage von Tierschützern setzte ein Gericht den Abschussbefehl aus. Der Bär wurde lebend gefangen und in ein abgesperrtes Wildgehege gebracht. Am 11. Mai ist eine Anhörung vor Gericht zum Schicksal von JJ4 geplant.„Bis zum 11. Mai suchen wir nach Lösungen für eine Umsiedlung“, sagt Minister Pichetto Fratin. Neben JJ4 ist in dem Wildgehege ein weiterer Bär gefangen, der ebenfalls Menschen attackiert hatte.Indes hat sich der Vater des getöteten Andrea Papi zu Wort gemeldet und betont, dass sich die Zuständigen, von denen sich bislang keiner entschuldigt habe, ihrer Verantwortung stellen sollten (Lesen Sie hier mehr dazu). In den Wäldern des Trentino wurden seit den 1990er Jahren im Rahmen des europäischen Projekts „Life Ursus“ Bären in die freie Wildbahn entlassen. Über 100 Tiere leben inzwischen in den Trentiner Wäldern – die Region will deren Anzahl nach dem jüngsten Vorfall halbieren.