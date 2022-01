Grünes Licht für Corona-Hilfspaket: Wo die 1,6 Milliarden Euro hinfließen

Die Tourismus-, Kultur-, Sport-, Textilbranche, die Gastronomie, der Sektor Veranstaltungen und Hochzeiten: Das sind die Bereiche, die in den Genuss der Unterstützungsmaßnahmen kommen sollen. „Die Regierung hat die schwierige Phase erkannt, in der sich die gesamte Tourismusbranche befindet. Der einheitliche staatliche Tourismusfonds wurde umaufgestockt, zusätzlich zu den, die im Haushaltsgesetz vorgesehen sind“, sagt Tourismusminister Massimo Garavaglia der Nachrichtenagentur ANSA.Weiteresind für die Covid-Ausgaben der Regionen zur Bewältigung der vierten Welle und für die Impfkampagne vorgesehen.Für den öffentlichen Personennahverkehr sieht der Entwurf des neuen Dekretsvor: um die Folgen der begrenzten Besetzung von Bussen und Bahnen abzufedern und Kontrollen an Bord zu finanzieren. Für private Busse hingegen wurde ein mit 15 Millionen Euro ausgestatteter Fonds eingerichtet. Die staatlichen Eisenbahnen werden von 2022 bis 2034 jährlicherhalten, um die Gebühren für die Nutzung des Netzes durch andere Betreiber senken zu können.Mitsollen – laut Entwurf – FFP2-Masken für Schüler, Lehrer und Schulpersonal finanziert werden. Bis Ende Februar können die Schulen die erforderlichen FFP2-Masken in Apotheken und bei autorisierten Einzelhändlern kaufen: ein Preis von 0,75 Cent pro Maske ist festgelegt worden.im Jahr 2022 undim Jahr 2023 sind für etwaige Impf-Schäden reserviert: Die Frage der Entschädigung war bereits in den vergangenen Wochen vom Minister für wirtschaftliche Entwicklung Giancarlo Giorgetti angesprochen worden.Was Diskotheken, Tourismus-, Kultur- und Sporteinrichtungen, die Covid-bedingt geschlossen gehalten werden mussten, betrifft, sind noch Änderungen möglich: Möglich scheint eine Verlängerung des „Bonus Therme“ bis zum 31. März.Vergünstigten Zugang zur Lohnausgleichskasse gibt es für Hotels und Reisebüros, Restaurants, Bars, Kantinen und Catering, Vergnügungsparks, Spas, Diskotheken, Tanzlokale und Spielhallen, aber auch für Museen und Funktaxis, so der Entwurf des neuen Hilfspakets: Arbeitgeber, die zwischen dem 1. Jänner und dem 31. März 2022 ihre Tätigkeit aussetzen oder einschränken und auf soziale Abfederungsmaßnahmen zurückgreifen, sind von der Zahlung des Zusatzbeitrags befreit. Dieser beträgt 9 Prozent des Arbeitsentgelts für CIG-Ansprüche bis zu 52 Wochen; 4 Prozent für diejenigen, die den Lohnzuschlagsfonds in Anspruch nehmen. Für das Jahr 2022 sind 80,2 Millionen Euro vorgesehen.Gegen Betrügereien bei den Wohnungsbauprämien, einschließlich des Superbonus, sieht der Entwurf des Dekrets Sostegni ter, der auf dem Tisch des Ministerrats liegt, vor, dass die Steuergutschrift nur einmal übertragbar ist. Verträge, die gegen die neuen Vorschriften für Überweisungen verstoßen, werden als nichtig betrachtet.

ansa/stol