„Mit ausgestreckter Hand entgegentreten“

Calderoli: Ist durchwegs positiv. Es nicht nur Ehre, sondern anregende Herausforderung, Anliegen neu zu vertiefen. Der Wille zur Zusammenarbeit war in der Kommission von allen Seiten spürbar. Leider war auf Regierungsseite diese nötige Sensibilität nicht immer gegeben.Calderoli: Oft ist das Vorwissen über die Regionen mit Sonderstatut und insbesondere der Region Trentino-Südtirol nicht vorhanden. Es wird von der Staatsgesetzgebung ausgegangen – und man muss erst erklären, dass es in Südtirol auch eine starke Landesgesetzgebung gibt. Die Normen, die wir durchgebracht haben, bedurften Druck, Dialog und sehr vieler Erklärungen.Calderoli: Sie haben letzte Woche die rechtliche Vorprüfung des Ministerrats bestanden. Das ist ein Schritt nach vorne. Diese Woche findet noch ein Ministerrat statt, auf der sie verabschiedet werden sollen. Das hoffe ich vor allem für die Norm zum Ehrenamt. Ein eigenes Landesregister für die Vereine im Ehrenamt würde weit über die Staatsgesetzgebung hinausgehen und der besonderen Situation dieser Region mit vielen Vereinen Rechnung tragen.Calderoli: Das bedaure ich. Angeblich sollen Widerstände von Premier Draghi selbst gekommen sein, der aber sicher nur falsch oder unzureichend informiert worden ist. Diese Norm wäre im Interesse aller gewesen, denn sie schützt die Ehrlichen und stoppt jene, die auf betrügerische Art die jetzige Rechtslage ausreizen. Wettbewerbe in beiden Sprachen abzulegen, wäre positiv gewesen. Dies umso mehr, als wir bei den 2 Normen zur Volkszählung und zu den Ärzten, die nun 5 Jahre Zeit haben, den Zweisprachigkeitsnachweis zu erreichen, ziemlich großzügig waren.Calderoli: Mit der Lega als Teil der Regierung wird es keine Probleme für die Autonomie geben. Nicht nur für Italien, sondern auch für Südtirol ist es zudem wichtig, eine stabile Regierung zu haben, die 5 Jahre hält, denn die Zusammensetzung von 6er- und 12er-Kommission ändert sich mit jedem Wechsel an der Spitze des Ministeriums für Regionen. Das bedeutet jedes Mal Stillstand. Ich war ein Jahr im Amt, meine Vorgänger hatten teilweise kaum die Zeit, sich richtig hin zu setzen.Calderoli: Die SVP ist diesmal kein Bündnis mit Mitte-Links eingegangen, was schon ein Schritt nach vorne ist. Freilich wäre uns ein Nicht-Antreten der SVP in diesem Wahlkreis noch lieber gewesen. Minderheitenschutz darf nicht zu einem Monopol der Minderheit führen, auch weil dies zwangläufig zu Gegenreaktionen führt.Calderoli: Erst müssen alle einmal gewählt werden, dann ist abzuwarten, ob die Lega den Präsidenten von Kammer oder Senat stellt. Es gibt also einiges zu tun, aber sicher wäre es die Krönung eines Traumes.Calderoli: Sehr, auch weil es in diesen 10 Jahren 8 Operationen gab. Die Krankheit hat die Wertigkeiten in meinem Leben verändert. Sie hat meinen Glauben neu entfacht, ich stehe im konstanten Dialog mit Gott, gehe 2 bis 3 Mal pro Woche zur Messe und bete regelmäßig. Die Krankheit hat aber auch mein Verhalten gegenüber den Menschen verändert. Ich gehe auf jeden mit einem Lächeln und ausgestreckter Hand zu.Interview: Barbara Varesco