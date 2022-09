Mit Bürgernähe hat das nichts zu tun Mit Bürgernähe hat das nichts zu tun

Geschieht irgendwo in Deutschland ein größeres Unglück, sagen wir durch einen gewaltigen Sturm, so sind sofort die Vertreter der Obrigkeit zur Stelle und versprechen „schnelle und unbürokratische“ Hilfe. Doch das einzige, was schnell und unbürokratisch geht, ist das Versprechen. + Von Florian Stumfall