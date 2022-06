Mit „DDR-Methoden“ gegen illegale Airbnb-Vermietung

Die Stadt habe durch das Vorgehen, „dem gesetzlichen Auftrag folgend“, einen „geordneten Ablauf entwickelt“, um illegalen Vermietungen über Plattformen wie Airbnb Einhalt zu gebieten. „Dass wir der illegalen Vermietung auf den Grund gehen müssen, hat nicht nur eine rechtliche Perspektive, sondern auch sozialpolitische Gründe. Vor allem dort, wo Nutzungsänderungen nicht bewilligt bzw. keine Abgaben bezahlt werden, schauen wir genauer hin“, begründete Bürgermeister Georg Willi (Grüne) die Gangart.Für GI-Gemeinderat Gerald Depaoli mutiere Willi dadurch zum „Oberdenunzianten“, er ortet einen „Skandal der Sonderklasse“ und fordert, dass das Formular „sofort vom Netz zu nehmen“ sei. Willi sei „endgültig rücktrittsreif“, denn man brauche keinen Bürgermeister, der seine Bürger „gegeneinander ausschnüffeln lässt“, polterte er.SPÖ-Stadtparteivorsitzender Benjamin Plach zeigt sich dagegen „erfreut“ über das „Vorgehen gegen illegale Vermietung“. „Mehrere Dienststellen der Stadt bearbeiten und betreuen nun in einem geordneten Ablauf dieses Thema und verfolgen illegale Vermietungen konsequent“, sagt er in einer Aussendung. Endlich stehe das Thema „im Fokus der Stadt“.Nun gelte es, die Dienststellen „mit den notwendigen Ressourcen auszustatten, um diesem Wildwuchs Einhalt zu gebieten“. Weiters müssen „Wohnzonenwidmungen“ eingeführt werden, die „Kurzzeitvermietung in bestimmten Bereichen nahezu gänzlich“ verbieten, forderte Plach.