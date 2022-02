Mit Ende des Notstands dürfte auch die Maskenpflicht fallen

Angesichts sinkender Infektionszahlen hat die italienische Regierung Lockerung beschlossen. Am Dienstagabend hat Gesundheitsminister Roberto Speranza eine dementsprechende Verordnung unterzeichnet. Damit fällt ab Freitag in ganz Italien die Maskenpflicht im Freien.Bei Menschenansammlungen müsse man aber weiterhin auch im Freien eine Maske verwenden, heißt es in der Verordnung. Wer Sport betreibt, braucht keine Maske zu tragen.In den Innenräumen gilt hingegen weiterhin Maskenpflicht – zumindest bis zum 31. März. Dann nämlich könnte der Corona-Notstand in Italien enden. Wird der Notstand nicht verlängert, dürfte auch die Maskenpflicht fallen, heißt es vom Gesundheitsministerium.Ob der Notstand aber definitiv am 31. März endet, hängt maßgeblich von der epidemiologischen Entwicklung der kommenden Wochen ab.

stol