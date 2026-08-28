„Wer studieren will, soll in Südtirol die bestmöglichen Rahmenbedingungen vorfinden. Der Landesbeirat bringt dafür wertvolle Expertise ein und unterstützt uns dabei, die Bildungsförderung weiterzuentwickeln und gute Chancen auf Hochschulbildung zu sichern. Mit der Neubestellung stellen wir sicher, dass diese Expertise auch in den kommenden fünf Jahren erhalten bleibt“, ist Landesrat Achammer überzeugt.<BR \/><BR \/>Die Beiratsmitgliedschaft von Günther Mathà (Freie Universität Bozen), Andrea Maddaluno (Universität Innsbruck), Klaus Eisendle (Universitäres Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana) und Astrid Pichler (Studierendenvertretung sh.asus) wurde bestätigt, neu dazu kommen Monica Rosini (Freie Universität Bozen), Heinrich Videsott (Land Südtirol), Neha Bhati (sh.asus) und Elisa Zuliani (Studierendenvertretung mua). Zudem gehört laut Landesgesetz zum Recht auf Hochschulbildung (LG 9\/2004) Landesrat Philipp Achammer sowie die Direktorin der Abteilung Bildungsförderung, Rolanda Tschugguel, dem Beirat an. <BR \/><BR \/>Den Vorsitz hat der sachzuständige Landesrat inne. Der Landesbeirat trifft sich in regelmäßigen Abständen und kann Vorschläge für den Ausbau und die Verbesserung der Maßnahmen zur Bildungsförderung erarbeiten sowie mit der Ausarbeitung von Vorschlägen und Gutachten beauftragt werden.