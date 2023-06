Mitglieder des neuen Landesseniorenbeirats ernannt

Landesseniorenbeirat: Aufgaben und Mitglieder

Mit der Ernennung der Mitglieder des Landesseniorenbeirates durch die Landesregierung kann dieses neue Beratungsgremium des Landes S√ľdtirol nun seine T√§tigkeit aufnehmen. Eingebracht hatte den Vorschlag in die Sitzung der Landesregierung am heutigen Dienstag Senioren- und Soziallandesr√§tin Waltraud Deeg.F√ľr sie ist damit der n√§chste wichtige Schritt in der Umsetzung des Landesgesetzes zur F√∂rderung des aktiven Alterns (LG 12/2022) gesetzt: ‚ÄěMit dem Landesseniorenbeirat erh√§lt S√ľdtirol ein Sprachrohr f√ľr die Interessen und Anliegen der √§lteren Generation. Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit zum Wohle der Seniorinnen und Senioren in unserem Land.‚Äú Bereits im Dezember hatte die Landesregierung mit der Genehmigung der Gesch√§ftsordnung (LPA hat berichtet) die ersten Voraussetzungen zur Einsetzung des Landesseniorenbeirates geschaffen. Bereits Ende Juni werden sich die Mitglieder zur konstituierenden Sitzung treffen.Der Beirat fungiert k√ľnftig als beratendes Organ der Landesregierung und erarbeitet in diesem Rahmen Vorschl√§ge f√ľr seniorenpolitische Ma√ünahmen, erstellt Stellungnahmen und einen Dreijahresplan zur Umsetzung des Landesgesetzes zum aktiven Altern.Ihm geh√∂ren folgende Mitglieder an: Soziallandesr√§tin Waltraud Deeg, Anneliese Angerer Weiss (Vertreterin Rat der Gemeinden), Martina Comploi und Martina Ladurner (Vertreterinnen Landessozialbeirat), Anna-Maria Vieider, Peter Vanzo und Barbara Willimek (Vertretungen der Seniorenbeir√§te auf Gemeindeebene), Franco Casale und Maria Kusstatscher (Vertretungen der Dienste f√ľr Senioren), Bruno Armani (Vertreter der Zivilgesellschaft), Stephan Vieider (Vertreter der Gewerkschaftsorganisationen), Danilo Tomasini (Vertreter der Rentnergewerkschaften), Roberta Rigamonti (Vertreterin des Dritten Sektors) und Otto von Dellemann (Vertreter der Wirtschaft).Sobald der Seniorenanwalt beziehungsweise die Seniorenanw√§ltin ernannt ist, geh√∂rt auch er bzw. sie dem Seniorenbeirat an. Als Ersatzmitglieder fungieren Anna Kainzwaldner √Ėttl, Sabine Rifesser und Beatrix Kaserer, Paula Mittermair, Ernst Winkler und Blandina Fuchs Mahlknecht, Walter Venturelli und Maria Thaler Neuwirth, Francesco Catania, Johann Nussbaumer, Adriano Baldessari, Simonetta Terziarol und Karl Pfitscher.