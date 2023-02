Mitte-links-Wähler küren PD-Chef in Italien

Zur Wahl stehen der Regionalpräsident der norditalienischen Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, und die Parlamentsabgeordnete Elly Schlein. Laut Umfragen ist Bonaccini Favorit.Wahlberechtigt sind alle Italiener unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit gegen eine Gebühr von 2 Euro. Erwartet wird, dass eine Million Mitte-Links-Wähler in den 5000 Pavillons ihre Stimme abgeben, die am Sonntag in allen Gemeinden aufgestellt werden. Gewählt wird von 8 bis 20 Uhr.Der Partito Democratico ist Italiens stärkste Oppositionspartei. Sie hatte bei den vergangenen Parlamentswahlen rund 20 Prozent der Stimmen erhalten. Laut Umfragen verlor die Partei zuletzt auch im Zuge des EU-Korruptionsskandals, in den einige italienische Linkspolitiker verwickelt sind, an Zustimmung.Um die Wende nach der Niederlage bei den Parlamentswahlen hervorzuheben, wird im PD über einen Namenwechsel diskutiert. Ex-Arbeitsminister Andrea Orlando meinte, der PD solle sich künftig „Partei der Arbeit“ nennen. Damit solle sich die Gruppierung verstärkt auf die ursprünglichen Werte der Partei, die Förderung der Arbeiterklasse, fokussieren.