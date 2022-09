Mitte-Rechts-Parteien auf Abschlussevent in Rom: „Sind bereit!“

Die Mitte-Rechts-Parteien haben 3 Tage vor der Wahl noch einmal Geschlossenheit demonstriert. Mit populistischen Parolen stachelte dabei am Donnerstagabend vor allem Giorgia Meloni Tausende Anhänger in Rom auf. „Wir sind bereit!“, rief die Parteichefin der nationalistischen Fratelli d'Italia. „Italien hat keine Angst“, behauptete sie und bezog sich dabei auf Sorgen aus dem Ausland vor einer extrem rechten Regierung in Italien.