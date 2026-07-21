Das mobile Büro ist ein speziell ausgestattetes Fahrzeug, in dem die Techniker des Kraftfahrzeugamtes und die Beamten der Verkehrspolizei Fahrzeugkontrollen und die erforderlichen Verwaltungstätigkeiten direkt am Straßenrand durchführen können. <BR \/><BR \/>Vorgestellt wurde es von Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider und Ressortdirektor Martin Vallazza in Anwesenheit des Direktors des Kraftfahrzeugamtes Markus Kolhaupt und des Techniker sowie Beamten des Verkehrspolizeidienstes Roberto Terzariol.<BR \/><BR \/><BR \/>„Kontrollgeräte und qualifiziertes Personal sind gezielte Investitionen, die wir den Ordnungskräften zur Verfügung stellen. Damit unterstützen wir Polizei, Carabinieri und Gemeindepolizei bei den Kontrollen entlang unserer Straßen und stärken gemeinsam die Verkehrssicherheit sowie den Schutz der Bevölkerung“, betont Landesrat Alfreider.<h3>\r\nTechnische Mängel zuverlässig feststellen<\/h3><BR \/>Bei den technischen Kontrollen werden Fahrzeuge so überprüft, wie sie tatsächlich auf den Straßen unterwegs sind. Im Fokus stehen unter anderem Reifen, Rückspiegel, Ansaugschalldämpfer und Auspuffanlagen. Immer wieder stoßen die Kontrollorgane dabei auf Fahrzeuge, die aufgrund technischer Veränderungen die zulässigen Lärmgrenzwerte überschreiten oder nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.<BR \/><BR \/><BR \/>Direktor Kolhaupt und Techniker Terzariol stellten Landesrat Alfreider und Ressortdirektor Vallazza die Ausstattung des Fahrzeugs sowie die Einsatzabläufe vor. Ziel ist es, technische Mängel zuverlässig festzustellen und nicht vorschriftsmäßige Fahrzeuge konsequent aus dem Verkehr zu ziehen.<BR \/><BR \/><BR \/>Die technischen Kontrollen erfolgen stets gemeinsam mit den zuständigen Ordnungskräften. In diesem Sommer liegt der Schwerpunkt auf Kontrollen entlang der Passstraßen. Im Herbst soll zudem die fixe Kontrollstelle in Sterzing ihren Betrieb aufnehmen und die Kontrolltätigkeit weiter verstärken.