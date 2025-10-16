Ziel der EU sei es, bis 2040 eine „rauchfreie Generation“ zu erreichen – also den Anteil der Raucher auf unter fünf Prozent zu senken. Geplant sind Maßnahmen wie mehr rauchfreie Zonen.<BR \/><BR \/>Wir haben am gestrigen Mittwoch die STOL-Leser abstimmen lassen, was sie von einem möglichen Zigaretten-Verbot halten. Über 10.000 Leser haben mittlerweile abgestimmt – das Ergebnis: Eine leichte Mehr ist dafür, über 47 Prozent sind dagegen.<BR \/><BR \/><i><b>Hier können Sie abstimmen:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="350270" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Ist es aber wirklich realistisch, dass die EU Zigaretten verbieten will? <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/eu-verbot-von-zigaretten-bis-wann-soll-es-umgesetzt-werden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr zum möglichen Fahrplan.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/eu-will-filterzigaretten-verbieten-expertin-das-greift-zu-kurz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und sind Verbote sinnvoll? Das sagt die Expertin vom Forum Prävention dazu. <\/a><\/b>