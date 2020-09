Mölten: Walter Gruber ist der neue Bürgermeister

Angelika Wiedmer Perkmann, (SVP) die in den vergangenen 10 Jahren das höchste Amt in Mölten innehatte, war nicht mehr zur Wahl angetreten.Walter Gruber (SVP), der 2017 Erwin Egger in das Amt des Vizebürgermeisters folgte, wurde nun bei den Wahlen als Bürgermeister bestätigt.Für den Gemeinderat konnten die 1378 Wahlberechtigten der Gemeinde Mölten zwischen 21 Kandidatinnen und Kandidaten zweier Listen, der SVP und den Freiheitlichen, wählen. 72,8 Prozent der Wahlberechtigten beteiligten sich an der Wahl.In den vergangenen 5 Jahren hatte die SVP 13 der 15 Sitze des Gemeinderats inne, die Freiheitlichen 2.

