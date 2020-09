Montan: Monika Delvai Hilber als Bürgermeisterin bestätigt

Die SVP-Bürgermeisterin tritt damit ihre 3. Amtszeit an, sie war die einzige Kandidatin für das höchste Amt in Montan.1402 Wahlberechtigte waren am Sonntag und Montag zur Wahl gerufen, 72,75 Prozent folgten dem Ruf. Sie konnten zwischen 25 Kandidaten aus 3 Listen wählen.In den vergangenen 5 Jahren hatte die SVP in Montan 12 Sitze des Gemeinderats inne, die Dorfliste Matan-Lista Civica Montagna 2 und die Süd-Tiroler Freiheit einen Sitz.

