Mord an Kriminalreporter in den Niederlanden: Hohe Haftstrafen

Vertrauensperson eines früheren Bandenmitglieds

Bekannter Polizeireporter

Der bekannte Reporter de Vries war am 6. Juli 2021 am helllichten Tag auf einer belebten Straße in Amsterdam erschossen worden. Die Tat löste in den Niederlanden und europaweit Entsetzen aus. Nach Überzeugung der Ermittler wurde de Vries wegen seiner Rolle im Prozess gegen einen niederländischen Drogenboss umgebracht.„Der Mord an Peter R. de Vries ist eine Hinrichtung“, erklärte das Gericht in Amsterdam nach der Urteilsverkündung. Es gebe hinreichende Beweise für die Schuld der drei Angeklagten. Die Tat sei „minutiös geplant“ worden.Gegen drei weitere Männer wurden wegen Beihilfe zum Mord Haftstrafen zwischen zehn und 14 Jahren verhängt. Zwei Männer, denen Beteiligung an einer kriminellen Organisation vorgeworfen worden war, wurden freigesprochen. Ein neunter Angeklagter wurde vom Vorwurf der Mittäterschaft freigesprochen, aber wegen Drogenbesitzes verurteilt. Alle Angeklagten hatten auf nicht schuldig plädiert.Der Mord an de Vries stand nach Überzeugung der Ermittler im Zusammenhang mit der Strafverfolgung des berüchtigten Drogenbosses Ridouan Taghi, der im Februar zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Der Kriminalreporter war eine Vertrauensperson des früheren Bandenmitglieds Nabil B., der zum Kronzeugen in dem Mammut- Prozess gegen Taghi wurde.Im Laufe des fast sechs Jahre dauernden Prozesses gegen den Kopf des Drogenkartells Mocro Maffia wurden außer de Vries noch zwei weitere Menschen mit Verbindungen zu Nabil B. ermordet: 2018 dessen Bruder und 2019 sein Anwalt. Der Prozess zum Mord an de Vries fand deshalb in einem hochgesicherten Gericht in Amsterdam statt, das allgemein als der „Bunker“ bekannt ist.De Vries hatte zunächst als Polizeireporter für die niederländische Zeitung „De Telegraaf“ gearbeitet und wurde vor allem durch seine Berichterstattung über die Entführung des Millionärs Freddy Heineken im Jahr 1983 bekannt. Er schrieb einen Bestseller über den Fall, der 2015 mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle verfilmt wurde.Später wechselte de Vries zum Fernsehen und machte sich durch seine Rolle bei der Aufklärung aufsehenerregender Kriminalfälle sowie als Sprecher von Opfern einen Namen. Nach seiner Ermordung erwiesen Tausende Niederländer de Vries die letzte Ehre.