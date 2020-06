Mordanschlag auf afghanischen Sicherheitsexperten

Präsident Ashraf Ghani verurteilte die Tat. Walawalji leitete zeitweise den Afghanischen Pen-Club, gab Zeitschriften heraus und ist Mitgründer des Forums der Zivilgesellschaft Afghanistans. Er war verantwortlich für Wahlen in Nordafghanistan, beriet den afghanischen Sicherheitsrat und nahm an einer großen Afghanistan-Konferenz in Bonn in Deutschland teil.Auch in anderen afghanischen Gegenden geht die Gewalt weiter. In der Nordprovinz Faryab töteten die militant-islamistischen Taliban den Chef eines Dorfes, der ihnen kein Schutzgeld geben wollte, wie ein Ratsmitglied der dpa sagte. In Südafghanistan wurden bei Kämpfen mit Taliban-Trupps mindestens drei Soldaten getötet und mehrere verwundet.

apa