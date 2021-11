Morddrohung gegen Jasmin Ladurner wegen Impfpflicht-Forderung

„In Anbetracht der derzeitigen Entwicklungen müssen wir endlich Klartext reden und die Impfpflicht als derzeit beste Alternative anerkennen. Wir können es uns nicht mehr leisten, zuzusehen, wie sich unsere Krankenhäuser füllen. Wir können nicht mehr zuwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Es ist höchste Zeit, endlich einen einheitlichen und wirksamen Weg zu gehen“, hatten Jasmin Ladurner und Gert Lanz in einem gemeinsamen Aufruf am am Dienstag gefordert. Dass die beiden Landtagsabgeordneten damit auch auf heftige Kritik stoßen würden, war zu erwarten – dass sie nun eine Morddrohung erhalten hat, schockiert Ladurner aber zu tiefst.In einer Privatnachricht auf Facebook drohte der Landtagsabgeordneten ein Nutzer, zu ihr nach Hause zu kommen „und die Sache persönlich auszumachen“. „Impflicht?! Vorher bringe ich dich um“, hieß es in der Nachricht.Ladurner postete einen Screenshot der Nachricht auf Facebook und konterte mit einem Statement gegen Hass im Netz: „Es reicht! Freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut, das aber hat damit nichts mehr zu tun und geht ganz eindeutig zu weit. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Hass im Netz darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben und niemals toleriert werden - egal gegen wen er gerichtet ist. Gegen Hatespeech, Sexismus und Diskriminierung im Netz kann und muss man sich wehren. Deshalb erstatte ich gegen Herrn T. Anzeige.“

